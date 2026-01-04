logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nezgoda na putu ka Mrakovici: U sudaru učestvovala i grtalica, pričinjena samo materijalna šteta

Nezgoda na putu ka Mrakovici: U sudaru učestvovala i grtalica, pričinjena samo materijalna šteta

Autor Dušan Volaš
0

Dva putnička vozila i grtalica sudarili su se na regionalnom putu Podgraci-Mrakovica, ali tom prilikom niko nije povrijeđen, rečeno je Srni iz Policijske uprave Gradiška.

Sudar dva automobila i grtalice kod Gradiške: Na sreću bez povrijeđenih Izvor: JENS BUTTNER / AFP / Profimedia

Saobraćaj je na ovoj dionici normalizovan nakon uviđaja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajka udes Gradiška sudar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ