Nezgoda na putu ka Mrakovici: U sudaru učestvovala i grtalica, pričinjena samo materijalna šteta

Dva putnička vozila i grtalica sudarili su se na regionalnom putu Podgraci-Mrakovica, ali tom prilikom niko nije povrijeđen, rečeno je Srni iz Policijske uprave Gradiška.
Saobraćaj je na ovoj dionici normalizovan nakon uviđaja.
