Udes u Karanovcu: Automobil završio na krovu, stvaraju se velike gužve

Autor Dušan Volaš
0

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros u mjestu Karanovac, jedno vozilo je usljed udesa završilo na krovu.

Karanovac: Automobil završio na krovu Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Prema fotografijama sa lica mjesta, automobil se nakon prevrtanja zaustavio na samoj kolovoznoj traci, što je izazvalo momentalno otežano odvijanje saobraćaja.

Kako javljaju vozači koji se nalaze na ovoj dionici, trenutno je primjetan veći zastoj, a kolone su formirane u pravcu prema mostu.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku nezgode, kao ni o tome da li je neko od učesnika povrijeđen.

Vozačima koji se kreću ovim putnim pravcem savjetuje se dodatni oprez i strpljenje dok se ne završi policijski uviđaj i vozilo ne ukloni sa puta.

