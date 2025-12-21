Teška saobraćajna nezgoda kod Novog Grada: Vozilo potpuno prevrnuto na kolovozu (FOTO)

Danas se u popodnevnim časovima na ulazu u Novi Grad, na magistralnom putu Prijedor-Novi Grad, dogodila teška saobraćajna nezgoda. Prema informacijama sa lica mjesta, do udesa je došlo oko 14:20 časova u naselju Buljuk.

Izvor: Screenshot/Prijedordanas

Na fotografijama sa terena vidi se dramatičan prizor automobila koji se nalazi na samom kolovozu, potpuno prevrnut na krov. Vozači koji su prolazili ovom dionicom potvrdili su da je vozilo pretrpjelo značajnu štetu, a prevrnuti automobil blokirao je dio saobraćajne trake.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzrocima ove nezgode, kao ni o tome da li je u udesu bilo povrijeđenih osoba.

Policija bi trebala obaviti uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do prevrtanja vozila. Vozačima se savjetuje dodatni oprez na ovoj dionici puta dok se vozilo ne ukloni sa kolovoza.