logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Teška saobraćajna nezgoda kod Novog Grada: Vozilo potpuno prevrnuto na kolovozu (FOTO)

Teška saobraćajna nezgoda kod Novog Grada: Vozilo potpuno prevrnuto na kolovozu (FOTO)

Autor Dušan Volaš
0

Danas se u popodnevnim časovima na ulazu u Novi Grad, na magistralnom putu Prijedor-Novi Grad, dogodila teška saobraćajna nezgoda. Prema informacijama sa lica mjesta, do udesa je došlo oko 14:20 časova u naselju Buljuk.

Teška saobraćajna nezgoda kod Novog Grada: Vozilo potpuno prevrnuto na kolovozu (FOTO) Izvor: Screenshot/Prijedordanas

Na fotografijama sa terena vidi se dramatičan prizor automobila koji se nalazi na samom kolovozu, potpuno prevrnut na krov. Vozači koji su prolazili ovom dionicom potvrdili su da je vozilo pretrpjelo značajnu štetu, a prevrnuti automobil blokirao je dio saobraćajne trake.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzrocima ove nezgode, kao ni o tome da li je u udesu bilo povrijeđenih osoba.

Policija bi trebala obaviti uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do prevrtanja vozila. Vozačima se savjetuje dodatni oprez na ovoj dionici puta dok se vozilo ne ukloni sa kolovoza.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajka udes saobraćajna nesreća Novi Grad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ