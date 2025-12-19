logo
Pet povrijeđenih u nesreći kod Prijedora, troje u teškom stanju

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Pet lica povrijeđeno je danas u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Gornji Garevci na magistralnom putu Prijedor-Banjaluka

2.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Tri osobe sa teškim povredama prevezene su u Unviverzitetski klinički centar Republike Srpske, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

U saobraćajnoj nezgodi učestvovali su "pasat", kojim je upravljao muškarac iz Prijedora R.M, a u kojem su bila dva maloljetna lica, te "reno" za čijim volanom je bio Prijedorčanin M.B.

Teške povrede zadobili su vozač M.B, suvozač u ovom vozilu S.B, kao i jedno maloljetno lice.

Lakše su povrijeđeni vozač R.M i drugo maloljetno lice.

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 16.00 časova.

Iz Policijske uprave Prijedor pozivaju učesnike u saobraćaju da maksimalno poštuju saobraćajna pravila i propise.

