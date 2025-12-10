Tri vozača povrijeđena u teškom sudaru kod Prijedora, zbog udesa intervenisali i vatrogasci (FOTO)

Tri vozača zadobila su lakše tjelesne povrede u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se juče dogodila na magistralnom putu Prijedor-Sanski Most.

Izvor: prijedordanas.com

Udes se desio oko 14:30 časova u mjestu Čarakovo, na području grada Prijedora, a u njemu su učestvovala tri putnička automobila, potvrđeno je iz Policijske uprave Prijedor.

"U nezgodi su učestvovali putnički automobili ‘VW Turan’ kojim je upravljalo lice S.Lj. iz Prijedora, ‘VW Pasat’ kojim je upravljalo lice M.Č. iz Prijedora i ‘BMW’ kojim je upravljalo lice E.K., strani državljanin. Tom prilikom lake tjelesne povrede zadobila su sva tri vozača," izjavila je Zvezdana Alendarević, portparolka PU Prijedor.

Sva tri vozila pretrpjela su značajnu materijalnu štetu, a na lice mjesta su, pored policijskih službenika PS za bezbjednost saobraćaja Prijedor, odmah izašli i pripadnici Teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Prijedor.

Zbog uviđaja i uklanjanja smrskanih vozila, saobraćaj na magistralnom putu Prijedor-Sanski Most bio je potpuno obustavljen, što je izazvalo privremeni zastoj. Vozači su tokom trajanja obustave bili upućeni na korištenje alternativnih pravaca.