logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragedija kod Prijedora: Vozač poginuo nakon slijetanja vozila sa puta

Tragedija kod Prijedora: Vozač poginuo nakon slijetanja vozila sa puta

Autor Dušan Volaš
0

Muškarac inicijala M.S. iz Omarske smrtno je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u poslijepodnevnim časovima na području Prijedora, potvrdila je policija.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nesreća je prijavljena policiji oko 17:50 časova, a dogodila se na lokalnom putu u mjestu Gornja Omarska.

Uviđajem, koji je obavljen na licu mjesta, utvrđeno je da je M.S., upravljajući vozilom marke "VW" sletio sa kolovoza. Nažalost, vozač je tom prilikom zadobio smrtonosne povrede.

Povodom ove tragedije, Policijska uprava Prijedor je uputila apel svim učesnicima u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, te da brzinu kretanja prilagode uslovima i stanju na putu.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prijedor saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ