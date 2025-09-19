Tragedija kod Prijedora: Vozač poginuo nakon slijetanja vozila sa puta

Muškarac inicijala M.S. iz Omarske smrtno je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u poslijepodnevnim časovima na području Prijedora, potvrdila je policija.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nesreća je prijavljena policiji oko 17:50 časova, a dogodila se na lokalnom putu u mjestu Gornja Omarska.

Uviđajem, koji je obavljen na licu mjesta, utvrđeno je da je M.S., upravljajući vozilom marke "VW" sletio sa kolovoza. Nažalost, vozač je tom prilikom zadobio smrtonosne povrede.

Povodom ove tragedije, Policijska uprava Prijedor je uputila apel svim učesnicima u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, te da brzinu kretanja prilagode uslovima i stanju na putu.

(Mondo)