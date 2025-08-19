Preminula žena povrijeđena u teškoj nesreći kod Prijedora

A.K. iz Trnopolja koja je povrijeđena u teškoj saobraćajci koja se dogodila u tom mjestu 12. avgusta preminula je od posljedica povreda.

"Nažalost i pored svih napora ljekara da joj spasu život A.K. je preminula danas oko 12 časova", rečeno je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Podsjećamo, u nezgodi koja se dogodila 12. avgusta u Trnopolju učestvovao je M.B. iz Trnopolja upravljajući vozilom marke golf i tri pješaka od kojih je jedno maloljetno lice.

"U saobraćajnoj nezgodi sva tri pješaka su zadobila teške tjelesne povrede i prevezeni su na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banjaluci. Povrijeđeni su E.K. i A.K. iz Trnopolja“, saopšteno je tada iz nadležne Policijske uprave. Povrijeđene su nakon nezgode prebačena na UKC Republike Srpske.

Ovih dana na društvenim mrežama je objavljeno da su u nezgodi povrijeđen dječak (4), koji je otpušten sa liječenja, dok su njegova majka (24) i baka (45) u baš teškom stanju i nalaze se na Odjelu za anesteziju i intenzivno liječenje u UKC RS.

U objavi se navodi da im je potrebna krv, te da svi koji žele to mogu uraditi u Zavod za transfuziju RS.

