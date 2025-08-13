logo
U saobraćajnoj nesreći kod Prijedora teško povrijeđena tri pješaka

Autor Vesna Kerkez
0

Tri osobe, među kojima i jedno maloljetno lice, teško su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 12. avgusta oko 21.20 časova na lokalnom putu u mjestu Trnopolje, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

6.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U nesreći je učestvovao M.B. iz Trnopolja, koji je upravljao vozilom marke "golf", te tri pješaka – E.K. i A.K. iz Trnopolja, kao i maloljetnik.

Sva trojica pješaka zadobila su teške tjelesne povrede i prevezena su na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Nakon završetka istrage, Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor biće dostavljen izvještaj protiv vozača M.B. zbog krivičnog djela Ugrožavanje javnog saobraćaja.

Iz PU Prijedor apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, te posebno upozorili vozače da se pridržavaju ograničenja brzine.

(MONDO)

saobraćajna nesreća Prijedor pješaci

