Saobraćajna nesreća na putu Sokolac – Han Pijesak: Vozač "škode" teško povrijeđen

Vozač "škode fabije" čiji su inicijali B.B. sa Sokoca teško je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Sokolac – Han Pijesak, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Izvor: Shutterstock

U udesu, koji se dogodio juče oko 16.40 časova, učestvovao je i automobil "škoda fabija" kojim je upravljalo lice inicijala M.M. sa Sokoca, a protiv koga će biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ugrožavanje javnog saobraćaj.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Policija na Palama je prilikom kontrole automobila "golf četiri" pronašla spid i marihuanu kod suvozača D.Š. iz te opštine, dok je kod vozača M.K. testiranjem utvrđeno prisustvo psihoaktivnih supstanci u krvi.

Lica su uhapšena, a u toku je dokumentovanje krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet droga. O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

SRNA