Nesreća u Hrvatskoj: Sudarili se cisterna i pet automobila, ima stradalih

Jedna oosba je poginula, a četiri povrijeđene u sudaru cisterne i pet automobila kod Rugvice u smjeru Zagreba na auto-putu Bregana Lipovac.

Povrijeđeni su prevezeni u bolnicu, prenose Hrvatski mediji.

Iz Policijske uprave zagrebačke kažu da je do teške nesreće došlo oko 3.20 časova na 46. kilometru kod Rugvice na dugoselskom području u pravcu Zagreba i u kojoj je učestvovalo pet automobila i cisterne.

"Saobraćaj u smjeru Zagreba potpuno je zatvoren i preusmjerava se kroz Rugvicu", navode iz policije koja i dalje vrši uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do tragedije.

Saobraćaj prema Zagrebu je potpuno zatvoren, a vozila se preusmjeravaju kroz Rugvicu. Na petlji Rugvica u smjeru Bregane kolona je tri kilometra, javlja jutros Hrvatski auto-klub.

Na mjestu događaja je zamjenik državnog tužioca, a u toku je uviđaj.

