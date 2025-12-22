logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Akcija "Cekin": Pronađeno skoro kilogram zlata sumnjivog porijekla (FOTO)

Akcija "Cekin": Pronađeno skoro kilogram zlata sumnjivog porijekla (FOTO)

Autor Dušan Volaš
0

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH oduzeli su na podrčju regionalnog centra Tuzla veću količinu zlata, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na 226.710 KM.

Akcija "Cekin" rezultirala zapljenom skoro kilogram neprijavljenog zlata Izvor: UIO BiH

U operativnoj akciji kodnog naziva "Cekin", tokom provjere prometa i porijekla robe u jednom pravnom licu, pronađena je veća količina zlatnog nakita za koji nije postojala zakonom propisana dokumentacija o redovnoj uvoznoj proceduri, kao ni dokaz o porijeklu, saopšteno je iz UIO.

Pronađeno je 906 grama zlata koje je zatečeno u prometu bez prethodno plaćenih uvoznih dažbina.

Protiv učinioca nezakonitosti preduzete su zakonom propisane mjere i radnje, navodi se u saopštenju.

UIO poziva sve građane da na otvorenu liniju broj 080 02 06 07 prijave svaki oblik nelegalne trgovine, porezne ili carinske utaje. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.

Možda će vas zanimati

Tagovi

UIO BiH zlato zapljena

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ