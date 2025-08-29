logo
Zaplijenjeno 78,5 kg marihuane: Pet osoba uhapšeno kod Nevesinja (FOTO)

Zaplijenjeno 78,5 kg marihuane: Pet osoba uhapšeno kod Nevesinja (FOTO)

Autor Dragana Božić
0

Pripadnici Policijske uprave Trebinje zaplijenili su 78,5 kilograma marihuane u mjestu Rilja kod Nevesinja i uhapsili pet lica, rekao je načelnik ove uprave Siniša Laketa.

Kod Nevesinja uhapšeno pet osoba zbog marihuane Izvor: PU Trebinje

Laketa je na konferenciji za novinare rekao da su policijski službenici sproveli operativno taktičku mjeru i radnju, te jutros u 5.30 časova u mjestu Rilja kod Nevesinja izvršili blokadu puta i zaustavljanje tri automobila koja su se kretala iz pravca Gacka.

On je naveo da su tom prilikom dva automobila vršila opservaciju putnog pravca, dok je postojao operativni podatak da se u trećem vozilu mogla nalaziti marihuana.

Prema njegovim riječima, policija je prvo zaustavila vozilo "pasat šest" kojim je upravljalo lice D.V. iz Gacka, te "škodu" za čijim je upravljačemi bilo lice V.K, a na mjestu suvozača nalazilo se lice M.R, oba sa područja opštine Gacko.

Izvor: PU Trebinje

Laketa je naveo da je marihuana pronađena u automobilu "pežo" kojim je upravljalo lice V.K. iz Trebinja i u tom vozilu se nalazilo i maloljetno lice.

On je istakao da je tokom pretresa vozila izuzete su tri torbe u kojima se nalazilo 78,5 kilograma marihuane.

Laketa je rekao da je uhapšeno svih pet lica, uključujući i maloljetno lice, i tokom dana biće predati na dalje postupanje u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.

On je naveo da se uhapšeni terete za neovlaštenu proizvodnju i promet droga.

Laketa je dodao da je jedan dio lica od ranije poznat policiji, ali ne po ovim krivičnim djelima.

Prema nezvaničnim saznanjima, uhapšeni su Velimir Kandić, Dejan Vidojević, Marko Radmilović i Vladimir Kosović. 

(Srna)

