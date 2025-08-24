Otkrivena velika plantaža marihuane: Nevjerovatne slike iz Crne Gore, policija otkrila 13.000 sadnica (Foto)

U Crnoj Gori je otkrivena najveća plantaža marihuane.

Izvor: Uprava policije

Crnogorska policija otkrila je najveću plantažu marihuane u Crnoj Gori, prenose "Vijesti". Pronađeno je 13.100 sadnica biljke Cannabis sativa, privedene su tri osobe koje su zatečene na licu mjesta.

"Službenici Uprave policije-Sektora granične policije su u saradnji sa službenicima SBPK i Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, u sklopu višemesečnih izviđajnih i dokaznih policijsko-tužilačkih mjera i radnji, realizovali složenu, precizno sinhronizovanu akciju kodnog naziva 'Trnovo' usmjerenu na razbijanje lanaca proizvodnje, distribucije i krijumčarenja opojnih droga. To je rezultirao lociranjem i neutralizacijom do sada najveće otkrivene plantaže marihuane na teritoriji Crne Gore, gdje su u akciji lišena slobode i dva osumnjičena lica iz Bara i Zete.

U koordinisanoj akciji Odsjeka za suzbijanje prekograničnog kriminala i korupcije, uz asistenciju regionalnih centara granične policije 'Jug' i 'Centar' i Odsjeka za borbu protiv droge, na teritoriji opštine Bar, u mjestu Trnovo otkriveno je osam parcela marihuane koje čine jednu cjelinu, sa oko 13.100 sadnica biljke Cannabis sativa, koje su se nalazile u punom stadijumu uzgoja. Plantaža je bila opremljena sistemima navodnjavanja, uzgoja i fizičkog i tehničkog obezbjeđenja, što ukazuje na visok nivo organizacije i opremljenosti izvršilaca koji su prilikom realizacije kriminalnih aktivnosti sprovodili i mjere kontra-nadzora.

U okviru ove operacije, dolaskom na lice mesta su zatečeni Z. M. (40) iz Zete i D. P. (65) iz Bara koji su lišeni slobode. Policijski službenici su u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, izvršili uviđaj na licu mjesta, nakon čega su preduzete druge mjere i radnje na prikupljanju dokazne građe, izuzimanju i sječi sadnica kanabisa.

Preduzimajući dalje mjere i radnje u odnosu na ova lica, izvršen je i pretres kuća i tri vozila na četiri lokacije koje koriste osumnjičena i sa njima povezana lica i tom prilikom pronađeni predmeti i stvari koji će biti predmet daljih veštačenja. Po okončanju kriminalističke obrade, shodno nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišeni su slobode Z.M. i D. P. zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, dok se preduzimaju dalje aktivnosti na identifikaciji i procesuiranju povezanih lica koja su stvarala uslove za uzgoj, proizvodnju i dalju distribuciju marihuane. Ova akcija predstavlja rezultat kontinuiranog rada i sinergije organizacionih jedinica Uprave policije na identifikaciji kriminalnih aktivnosti, razbijanju mreže proizvodnje, distribucije i krijumčarenja opojnih droga i procesuiranja članova kriminalnih grupa. Uprava policije ovom akcijom još jednom pokazuje odlučnost, posvećenosti i nepokolebljivost u borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala u svojoj zakonskoj misiji očuvanja bezbjednosti i zaštite života i zdravlja građana", navodi se u saopštenju Uprave policije.

