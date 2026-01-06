Danska premijerka: "Ako Tramp izvrši invaziju na nas, to će značiti kraj za NATO"

Danska premijerka Mete Frederiksen upozorila je da bi eventualna američka invazija na Grenland značila kraj NATO saveza, poručivši da bi vojni napad SAD na članicu Alijanse srušio čitav bezbjednosni poredak.

Izvor: Thomas Traasdahl / AFP / Profimedia/JEFFREY PHELPS/EPA

Ako američki predsjednik Donald Tramp izvrši invaziju na Grenland, to će značiti kraj NATO saveza, izjavila je danas danska premijerka Mete Frederiksen.

Trampa, koji je prošle nedjelje pojačao prijetnje da će preuzeti samoupravnu dansku teritoriju na Arktiku, treba shvatiti "ozbiljno kada kaže da želi Grenland", rekla je Frederiksen u intervjuu za televizijsku stanicu TV2.

"Ali ću jasno staviti do znanja da ako SAD odluče da vojno napadnu drugu članicu NATO, onda sve prestaje, uključujući NATO, a samim tim i bezbjednost koja je uspostavljena od kraja Drugog svjetskog rata", poručila je danska premijerka.

Tramp dugo insistira da se ostrvo bogato mineralima, koje je autonomno, ali je dio Danske i tako pripada vojnom savezu NATO, pridruži SAD, nazivajući to strateškom nužnošću i odbijajući da isključi upotrebu sile ili ekonomske prisile.

"Bavićemo se Grenlandom za oko dva mjeseca, ali hajde da o tome razgovaramo za 20 dana", rekao je Tramp, ne dajući više informacija o tome šta će se tada desiti.

Tramp je to rekao nakon što su SAD pokrenule napade na Venecuelu i uhapsile njenog predsjednika Nikolasa Madura. Dramatičan razvoj događaja izazvao je strah širom Evrope da bi Vašington sada mogao da anektira Grenland, zbog čega su usledile brojne izjave da mora da se poštuje međunarodno pravo i teritorijalni integritet država.