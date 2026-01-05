Sutra još hladnije, upozorenje na obilne snježne padavine

U BiH će sutra biti još hladnije i oblačno vrijeme sa padavinama, a u mnogim mjestima se očekuje i ledeni dan.

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Padaće jači snijeg, pa se očekuje od 10 do 20 centimetara novog pokrivača u nižim, a u višim predjelima na jugu Krajine i do 40 centimetara, dok će ga na istoku biti najmanje, od pet do 10 centimetara.

Na jugoistoku će padati susnježica, ledena kiša i snijeg, dok se u Hercegovini očekuje obilna kiša, a na krajnjem jugu može malo i zagrmjeti, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, na sjeverozapadu i pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini umjeren, na udare jak, južnih smjerova.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus pet na jugozapadu do minus jedan na jugoistoku, na jugu do devet stepeni, u višim predjelima na jugu Krajine od minus devet, a maksimalna od minus tri na jugozapadu do četiri na jugoistoku, u Hercegovini do 13, u višim predjelima na jugu Krajine do minus pet stepeni Celzijusovih.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izdato je upozorenje na obilne snježne padavine.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je preovladavalo oblačno vrijeme sa kišom, susnježicom i snijegom, a u Hercegovini sa kišom.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Kneževo minus tri, Mrkonjić Grad minus jedan, Banjaluka, Tuzla, Srebrenica i Srbac nula, Doboj, Zvornik, Prijedor, Sarajevo, Han Pijesak i Sokolac jedan, Bijeljina, Višegrad, Foča i Rudo dva, Zenica i Čemerno četiri, Gacko sedam, Mostar osam, Bileća 12, te Trebinje 13 stepeni Celzijusovih.

