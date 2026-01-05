logo
Olvi Group završila akviziciju Banjalučke pivare

Olvi Group završila akviziciju Banjalučke pivare

Izvor Promo
1

Olvi Group uspješno je završila akviziciju Banjalučke pivare, čime je zvanično zaključen proces preuzimanja najveće pivare u Bosni i Hercegovini.

Olvi Group završila akviziciju Banjalučke pivare Izvor: Promo/ Banjalučka pivara

Transakcija, koja je prvi put objavljena u septembru 2025. godine, formalno je zaključena petog januara 2026.godine, a Banjalučka pivara je zvanično postala dio Olvi Grupe.

Zaključenjem ove akvizicije, Banjalučka pivara postaje punopravni član Olvi Group, čime se dodatno jača prisustvo grupe u Jugoistočnoj Evropi i potvrđuje njena dugoročna posvećenost razvoju lokalnih brendova i tržišta.

Izvor: Promo/ Banjalučka pivara

Banjalučka pivara, osnovana 1873. godine, zadržava svoj identitet, brendove, proizvodne kapacitete i tim, dok istovremeno dobija pristup međunarodnoj ekspertizi, znanjima i široj distributivnoj mreži Olvi Group.

Izvor: Promo/ Banjalučka pivara

„Zaključenje ove transakcije predstavlja važan korak u realizaciji naše multilokalne strategije. Banjalučka pivara je snažna, dobro vođena kompanija sa jasnim identitetom i velikim potencijalom za dalji rast. Vjerujemo da ćemo, kroz kombinaciju lokalne snage i međunarodnog iskustva, dodatno ojačati našu poziciju u regionu i stvoriti dugoročnu vrijednost za potrošače, partnere i lokalne zajednice“, izjavio je Patrik Lundell, CEO Olvi Group.

Patrik Lundell
Izvor: Promo / Banjalučka pivala

Nektar pivo ostaje vodeći i najvažniji brend Banjalučke pivare, a njegov recept, kvalitet i način proizvodnje ostaju nepromijenjeni. Svi postojeći brendovi iz portfolija Banjalučke pivare nastavljaju se proizvoditi bez promjena, uz fokus na dalji razvoj i jačanje tržišnog prisustva.

„Ulazak u Olvi Group za nas predstavlja novu razvojnu fazu. Ostajemo vjerni onome što Banjalučku pivaru čini prepoznatljivom, dok istovremeno dobijamo priliku da ubrzamo rast, proširimo asortiman i dodatno osnažimo naše prisustvo na regionalnim i izvoznim tržištima.

Izvor: Promo/ Banjalučka pivara

Najveća vrijednost ove akvizicije su ljudi, znanje i zajedničke vrijednosti koje dijelimo sa Olvi Group“, rekao je Ilija Šetka, direktor Banjalučke pivare.

Izvor: Promo/ Banjalučka pivara

U narednom periodu fokus će biti na stabilnom poslovanju, daljem razvoju postojećih brendova, unapređenju proizvodnih kapaciteta i postepenom širenju portfolija, u skladu sa strategijom Olvi Group i potrebama lokalnih tržišta.

Vrijednost i detalji transakcije nisu objavljeni.

Izvor: Promo/ Banjalučka pivara

(Promo)

Nektar Banjalučka pivara

Klajvert

Prodao Dodik strancima sve šta smo imali. Sad će lagano izvlačenje para i opreme, prodaja svega u staro željezo, ravnanje zemljišta i izgradnja novog naselja. Narod će dobiti otkaze i to je to. Hvala SNSD-u za višegodišnje uništavanje svega

