Civilna zaštita upozorava: Vodeni talas Drine prijeti Bratuncu i Zvorniku, moguće plavljenje vikend naselja

Vodeni talas rijeke Drine, koji nadolazi prema Bratuncu i Zvorniku, trenutno predstavlja najveću opasnost od mogućih poplava, izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić.

Izvor: Srna/Miro Pejić

Trninić je istakao da je zbog toga neophodno upozoriti stanovništvo na ovom područjima.

On je naveo da se očekuje da vodostaj Drine na području Bratunca dostigne oko 710 centimetara, što će najvjerovatnije dovesti do plavljenja vikend naselja.

"Danas je Badnji dan i vjerovatno se veći broj ljudi nalazi u vikendicama zbog proslave praznika, zbog čega smo izdali upozorenja i u stalnom smo kontaktu sa lokalnim štabovima civilne zaštite. Situaciju ćemo pratiti i dalje", rekao je Trninić.

On je naveo da su u Civilnoj zaštiti dobili izvještaj da je rijeka Drina, kao i njene pritoke na području opštine Foča, u porastu, te da su od juče u kontaktu sa načelnikom ove opštine Milanom Vukadinovićem.

"Ukoliko bude bilo potrebe, lokalni Štab za vanredne situacije proglasiće vanrednu situaciju", istakao je Trninić.

Prema trenutnim informacijama, ugrožene su tri do četiri kuće, ali nije došlo do većeg izlivanja rijeka.

Trninić je pojasnio da se pojedinačno pojavljuju podzemne vode u podrumima ili da se voda izliva iz kanala koji su začepljeni, ali da za sada nema alarmantnih situacija, niti većih poplava u naseljima.

On je podsjetio da se rijeka Zalomka, kod Nevesinja, juče izlila iz korita, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen, ali da se voda povukla i da je saobraćaj u međuvremenu ponovo uspostavljen.