Nakon burnih reakcija: Arena Zagreb zabranila ustaške slogane i simbole

Autor Dragana Božić
Arena Zagreb uvela je stroge zabrane korištenja fašističkih i ustaških simbola, slogana i pokliča, uz jasne i dugoročne sankcije za sve koji ih prekrše.

Arena Zagreb uvela zabranu korištenja ustaških simbola i pokliča Izvor: Shutterstock

Novi uslovi propisuju konkretne sankcije, uključujući petogodišnju zabranu korištenja gradskih prostora za organizatore i izvođače koji prekrše zabranu korištenja uzvika "Za dom spremni" i drugih fašističkih simbola.

Organizatorima i izvođačima nije dopušteno da koriste, podstiču ili odobravaju korištenja obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, podstiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja.

Zabrana se ne odnosi samo na izvođače na pozornici, već i na organizatore događaja i njihove saradnike, prenose hrvatski mediji.

Ove mjere donesene su nakon koncerta Marka Perkovića Tompsona u Areni Zagreb krajem decembra, koji je izazvao političke i pravne rasprave zbog upotrebe uzvika "Za dom spremni".

Tompson je ljetos održao koncert na zagrebačkom Hipodromu, na kojem je odjekivao ustaški pozdrav "Za dom spremni".

Nakon toga, Tomašević i vladajuće stranke Možemo poručili su da neće tolerisati korištenje ustaških simbola i uzvika na javnim površinama kojima upravlja, te zbog toga nije odobren drugi Tompsonov koncert u Areni.

Tompson je na koncertu u Areni Zargeb, uoči pjesme Bojna Čavoglave, pozvao na smjenu zagrebačkog gradonačelnika i platforme Možemo nazivajući ih "ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista".

(Srna)

Tagovi

Zagreb ustaštvo za dom spremni

