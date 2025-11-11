logo
Skupština grada Zagreba izglasala zaključak: Spriječiti korištenje fašističkih i ustaških simbola

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Skupština grada Zagreba izglasala je zaključak kojim poziva gradonačelnika da preduzme sve mjere da se spriječi korištenje fašističkih i ustaških simbola, slogana i pokliča, uključujući "Za dom spremni!" na svim javnim površinama i događajima pod gradskom nadležnošću.

Skupština Zagreba donijela odluku o zabrani ustaških simbola na svim javnim mjestima Izvor: X/Screenshot

Odluka se odnosi na prostore kojima upravljaju gradske ustanove i trgovačka društva, kao i na sve javne površine za koje Grad izdaje dozvole za održavanje događaja.

Na sjednici je poručeno da je cilj da se zaštiti javni prostor od poruka koje podstiču mržnju, nasilje i isključivost, prenose hrvatski mediji.

Predsjednik Kluba poslanika "Možemo" Iva Ivšić istakla je da je Ustavni sud jasno rekao da je "Za dom spremni!" ustaški pozdrav Nezavisne Države Hrvatske i da nije u skladu s Ustavom, dok je Evropski sud za ljudska prava u predmetu "Šimunić protiv Hrvatske" utvrdio da njegova javna upotreba nije zaštićena slobodom izražavanja jer podstiče mržnju.

Ovaj prijedlog vladajuće koalicije "Možemo" večeras je prihvaćen većinom glasova.

Sve je pokrenuto nakon što je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević najavio da drugog koncerta Marka Perkovića Tompsona u zagrebačkoj Areni 28. decembra neće biti, jer se više neće dopustiti uzvikivanje pozdrava "Za dom spremni!" u javnim gradskim prostorima.

