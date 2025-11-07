logo
"Mrš iz Hrvatske": Novi grafiti protiv Srba u Splitu

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Ustaški i grafiti mržnje prema Srbima osvanuli su jutros na školskoj dvorani na Plokitama u Splitu.

grafiti mržnje prema srbima u splitu Izvor: Dalmacija danas

Na zidu su ispisane poruke "Ubij Srbina" i "Mrš iz Hrvatske", uz ustaško slovo U, prenose hrvatski mediji.

Ovo je drugi slučaj otvorene mržnje prema Srbima u Splitu ove sedmice, nakon što je u ponedjeljak, 3. novembra, stotinjak muškaraca obučenih u crno, od kojih je većina bila maskirana, prekinulo program Dana srpske kulture, vrijeđajući učesnike manifestacije na nacionalnoj osnovi i uzvikujući ustaški pozdrav "Za dom spremni!".

Policija je, kako se navodi, uhapsila pet lica, a deset privela na informativni razgovor. Zbog težine incidenta u Split je doputovao glavni državni tužilac.

