Hitno se oglasio Plenković: Počela hapšenja zbog napada na Srbe u Splitu, jedna stvar otežava slučaj

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Juče je između 50 i 100 maskiranih mladića, obučenih u crno, upalo u prostorije splitskog Gradskog kotara Blatine-Škrape, gde su, prema riječima očevidaca, uzvikujući "Za dom spremni".

Plenković o napadu na Srbe u Splitu Izvor: Arnaud Andrieu / Sipa Press / Profimedia

Premijer Hrvatske Andrej Plenković drži vanrednu konferenciju za medije zbog jučerašnjeg incidenta u Splitu.

"Policija je angažovana na identifikaciji učesnika incidenta. Mnogi su bili maskirani, što otežava prepoznavanje, ali policija preduzima sve potrebne radnje kako bi ih pronašla. Jedna je osoba već uhapšena", rekao je Plenković i dodao:

"O ovom incidentu koji se dogodio juče mislim najgore što mogu misliti, najgore što mogu misliti. To je u suprotnosti s našim zakonima", prenosi Index.

"Nakon što sam sinoć, tokom svečanosti otvaranja u HNK, saznao za incident, odmah smo ga najoštrije osudili. Riječ je o nemilom događaju u kojem su, prema svemu sudeći, učestvovali pripadnici navijačke grupe. U Hrvatskoj nema mjesta za zakon ulice, to jasno govorim u ime Vlade Republike Hrvatske. Takvo ponašanje u potpunosti je neprihvatljivo", rekao je Plenković.

Dodao je da u Hrvatskoj sve manjine imaju svoja prava.

"U Hrvatskoj sve nacionalne manjine imaju svoja prava, trebalo bi da budu poštovane i moramo raditi na njihovoj zaštiti bez ikakvih ograničenja. To je politika ove Vlade, politika koja cijeni i uvažava naše manjine. To smo dosad jasno pokazali kroz svoje aktivnosti, a tako ćemo nastaviti i ubuduće", rekao je premijer Hrvatske.

Podsjetimo, juče je između 50 i 100 maskiranih mladića, obučenih u crno, upalo u prostorije splitskog Gradskog kotara Blatine-Škrape, gdje su, prema riječima očevidaca, uzvikujući "Za dom spremni". Oni su zahtjevali od mladića i devojaka iz KUD-a Novi Sad da odmah napuste prostorije.

(MONDO)

