logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Tražimo zaštitu prava na život": Kamenovan autobus sa hodočasnicima na KiM

"Tražimo zaštitu prava na život": Kamenovan autobus sa hodočasnicima na KiM

Autor Dragana Božić
0

U južnoj Kosovskoj Mitrovici kamenovan je autobus sa hodočasnicima koji su, na veliki pravoslavni praznik Malu Gospojinu, obilazili manastire i odlučili da posjete Hram Svetog Save u južnom dijelu grada, saopštio je član Predsjedništva Srpske liste Milan Radojević.

Kamenovan autobus sa hodočasnicima na KiM Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Očigledno je da, kako se bliži kraj režimu u Prištini, pritisak i teror nad Srbima postaju sve veći. Međunarodna zajednica je nijemi svjedok ovih dešavanja. Očekujemo hitnu reakciju i od Kfora, Euleksa i ostalih međunarodnih faktora - zaštitu prava na slobodu kretanja, govora i veroispovesti. Tražimo zaštitu prava na život", poručio je on.

Radojević je u objavi na "Instagramu" naglasio da je skandalozno to što se ovaj napad desio u prisustvu kosovske policije, koja nije uspjela da ga spriječi.

On je istakao da to što je napadač uhapšen nije dovoljno i da je potrebno da on bude kažnjen jer je to jedini način da slični napadi budu spriječeni.

Radojević je naveo da ovaj napad pokazuje da se nastavlja utrkivanje ko će nanijeti više štete Srbima na Kosovu i Metohiji, što je, kako je naveo, direktna posljedica antisrpske kampanje odlazećeg režima u Prištini.

"Današnji napad na hodočasnike, koji su u miru došli da posete svoje svetinje, još je jedan u nizu napada i pritisaka na Srbe na Kosovu i Metohiji, a zatvaranje institucija, otimanje imovine, hapšenje maloljetnika zbog nošenja majica samo su dio teške svakodnevnice koju Srbi žive na Kosovu i Metohiji", poručio je Radojević.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kosovo i Metohija Srbi kamenovanje autobus

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ