Sumnjiče ga za ratni zločin: Na Merdaru priveden Siniša Spasić

Autor Nikolina Damjanić
0

Kosovska policija privela je danas na Merdaru Sinišu Spasića iz Prilužja zbog navodnog ratnog zločina u Vučitrnu tokom sukoba na Kosovu, potvrdila je njegova kćerka Danijela.

Na Merdaru priveden Siniša Spasić Izvor: Nada B/Shutterstock

Danijela Spasić rekla je da se njen otac trenutno nalazi u Policijskoj upravi u Podujevu i da policija nije dozvolila njoj i njenoj majci da razgovaraju s njim.

"Nisu nam dali da ga čujemo, niti su nam objasnili za šta ga terete", rekla je Spasićeva za "Kosovo onlajn".

Ona je navela da su predstavnici kosovske policije pozvali njenu porodicu i dali im kratku informaciju o tome gdje se nalazi Siniša.

"Majka i ja smo dobile poziv iz Policijske uprave u Podujevu. Javili su nam da je moj otac danas uhapšen i da se trenutno nalazi u Podujevu. Tamo će biti zadržan 48 sati", rekla je Spasićeva.

Specijalno tužilaštvo Kosova saopštilo je da je kosovska policija na Merdaru uhapsila S.S. zbog sumnje "da je počinio ratni zločin u Vučitrnu tokom sukoba na Kosovu".

(Srna/MONDO)

Tagovi

Kosovo i Metohija hapšenje ratni zločin

