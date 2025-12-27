Zapošljavanje u Republici Srpskoj: 10 miliona KM za posao i samozapošljavanje 1.992 ljudi

Odziv na javni poziv za zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa evidencije nezaposlenih ove godine bio je zadovoljavajući, a za te namjene planirano je 10 miliona KM kroz dva programa, kaže direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Damjan Škipina.

Izvor: Screenshot

Škipina je naveo da su programima planirana nova radna mjesta za ukupno 1.992 osobe, od kojih je 250 predviđeno za pokretanje vlastite djelatnosti kroz samozapošljavanje.

Prema njegovim riječima, na evidenciji Zavoda za zapošljavanje zaključno sa novembrom nalazilo se 54.409 nezaposlenih osoba, što je za 4.860 ili 8,9 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine.

Javni poziv, koji je bio namijenjen i poslodavcima i nezaposlenim osobama, bio je otvoren do 17. decembra. Škipina je pojasnio da planirani broj zaposlenih čini oko četiri odsto ukupnog broja osoba koje se trenutno nalaze na evidenciji nezaposlenih, te da će sve osobe koje budu zaposlene kroz ove programe biti brisane sa evidencije Zavoda.

On je naglasio da su programi isključivo usmjereni na zapošljavanje u privredi Republike Srpske, sa ciljem otvaranja novih radnih mjesta i pružanja podrške poslodavcima u pronalasku odgovarajućih kadrova.

Programi zapošljavanja sprovode se u skladu sa Strategijom zapošljavanja Republike Srpske i Akcionim planom zapošljavanja za tekuću godinu, koji je usvojila Vlada Republike Srpske.

"Program podrške zapošljavanju u privredi realizuje se kroz tri komponente. Prva se odnosi na zapošljavanje visokorizičnih kategorija novih nezaposlenih osoba, među kojima su osobe starije od 40 godina, osobe sa invaliditetom, članovi porodica osoba sa invaliditetom od 60 odsto i više, samohrani roditelji, roditelji djece sa posebnim potrebama ili teškim oboljenjima, žrtve nasilja, liječeni zavisnici, kao i bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu i kazneno-popravnih ustanova", ističe direktor Zavoda.

Druga komponenta obuhvata zapošljavanje mladih osoba uzrasta od 16 do 30 godina, dok se treća odnosi na zapošljavanje djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Vojske Republike Srpske devete i desete kategorije.

Škipina je dodao da se Program zapošljavanja i samozapošljavanja ranjivih kategorija i unapređenja tržišta rada odnosi na stimulisano zapošljavanje i samozapošljavanje u privredi.

Govoreći o strukturi zanimanja, pojasnio je da poslodavci u ovoj fazi iskazuju potrebe isključivo brojčano, dok će nakon sprovedenih procedura precizno definisati profile potrebnih radnika.

"S obzirom na strukturu poslodavaca koji su se prijavili, dominiraju privredni subjekti iz prerađivačke industrije, trgovine na malo, građevinarstva i ugostiteljstva", rekao je Škipina.