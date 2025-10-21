Ministarstvo tvrdi da nema izmišljenih radnih mjesta u Direkciji za promet naoružanja

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske saopštilo je da su izmjene pravilnika u Republičkoj direkciji za promet naoružanja i vojne opreme zasnovane isključivo na potrebama rada, a ne na novom zapošljavanju.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske oglasilo se povodom tvrdnji da se u Republičkoj direkciji za promet naoružanja i vojne opreme otvaraju nova, nepotrebna radna mjesta. U saopštenju se navodi da izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta prate isključivo svakodnevne potrebe Direkcije i planove njenog poslovanja.

Posebna pažnja u javnosti izazvana je zbog uvođenja pozicije službenika za odnose s javnošću, a iz ministarstva poručuju da je upravo taj primjer dokaz da postoji potreba za većom transparentnošću.

"U medijima se navodi da javnost nije upoznata sa radom Direkcije, što potvrđuje opravdanost postojanja radnog mjesta osobe koja će pravovremeno informisati građane Republike Srpske o aktivnostima ove institucije", navodi se u saopštenju.

Iz resora napominju da izmjene sistematizacije ne znače automatsko zapošljavanje novih ljudi, već samo definišu strukturu radnih mjesta.

Svako eventualno novo zapošljavanje, tvrde, biće sprovedeno isključivo u skladu sa planiranim i raspoloživim finansijskim sredstvima.

Vlada Republike Srpske i resorna ministarstva, kako se dodaje, redovno prate poslovanje svih institucija, ustanova i javnih preduzeća, a rukovodioci su dužni da svoje planove i zapošljavanja prilagode usvojenim budžetima. Svako odstupanje od tih akata i politika biće predmet kontrole i mogućih sankcija.

Republička direkcija za promet naoružanja i vojne opreme djeluje u sastavu Ministarstva trgovine i turizma RS i zadužena je za nadzor i izdavanje dozvola za promet oružja i vojne opreme. Ova institucija rijetko se pojavljuje u javnosti, a pojedini mediji nedavno su naveli da "nije realizovala nijednu značajniju nabavku" u proteklim godinama, što je izazvalo sumnje u svrhu njenog rada i nove sistematizacije.

Iz ministarstva, međutim, poručuju da je izmjena pravilnika rutinska procedura i da se odnosi na usklađivanje organizacije sa aktuelnim obavezama i planovima Direkcije.