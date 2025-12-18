Šest osoba iz Kotor Varoša povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi

Šest osoba iz Kotor Varoša povrijeđeno je u saobraćajnoj nezgodi u kojoj su učestvovala dva putnička vozila i pješak na dionici magistralnog puta Banjaluka-Teslić, u mjestu Rujevica.

Izvor: Srna/Milorad Gutalj

U udesu, koji se dogodio sinoć oko 20.30 časova, povrijeđena su oba vozača čiji su inicijali D.K. i M.T, pješak Z.L, te putnici u vozilima B.P, S.S. i maloljetna osoba, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Povrijeđeni su zbrinuti na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

Policija je izvršila uviđaj i o svemu je obaviješten dežurni tužilac banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva.

Preduzimanjem oprativnih mjera i radnji, policija je došla do saznanja da se lica iz Prnjavora čiji su inicijali D.J. i D.S. mogu dovesti u vezu sa ispaljivanjem hitaca iz vatrenog oružja u saobraćajni znak 11. i 14. decembra.

Nad D.J. je izvršena kriminalistička obrada, a tokom preduzimanja mjera i radnji pronađena je i oduzeta automatska puška i 27 pripadajućih metaka.

Dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci naredio je preduzimanje neophodnih mjera i radnji.

(Srna)