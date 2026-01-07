logo
Sudar kod Laktaša, jedno vozilo sletjelo sa puta (FOTO)

Sudar kod Laktaša, jedno vozilo sletjelo sa puta (FOTO)

Autor Dušan Volaš
0

Ponovo je usposavljen saobraćaj na dionici magistralnog puta Klašnice – Prnjavor zbog sudara dva automobila u mjestu Veliko Blaško.

Sudar Veliko Blaško Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Prema fotografijama vozača koji su se zatekli na ovoj dionici, u udesu su učestvovala dva putnička vozila, od kojih je jedno od siline udara sletjelo sa puta.

Iz Auto-moto saveza upozoravaju vozače da je situacija na putevima širom Republike Srpske izuzetno teška.

"Zbog novih snježnih padavina, poledice, ali i opasnosti od stabala koja se pod teretom snijega lome i padaju na kolovoz, saobraćaj je otežan na većini putnih pravaca. Posebno kritična situacija je na magistralnom putu Prijedor – Oštra Luka", navode iz AMS-a.

