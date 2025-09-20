Banjaluka: Sudar kombija i automobila, povrijeđen putnik

Saobraćajna nezgoda dogodila se danas na raskrsnici ulica Kralja Petra II i Milana Radmana u Banjaluci.

Izvor: Screenshot

Nezgoda se dogodila oko 16 časova, a kako pišu "Nezavisnih novina", u njoj su učestvovali kombi vozilo prevoznika "Pavlović turs" i putnički automobil marke "fiat".

Prema prvim informacijama, do sudara je došlo na samoj raskrsnici, nakon čega je automobil "fiat" od siline udara skrenuo sa kolovoza i udario u stub semafora.

Na lice mjesta ubrzo je stigla ekipa Službe hitne medicinske pomoći koja je, prema riječima očevidaca, zbrinula i odvezla jednog putnika iz kombi vozila.