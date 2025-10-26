Auto sletio u Dunav, muškarac i žena iskočili iz vozila: Nova teška nesreća u Beogradu

Auto je sletio sa puta u Dunav u Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U subotu uveče, oko 23:55 časova, automobil je sletio sa puta u Dunav u Beogradu, saznaje "Blic". Teška saobraćajna nesreća dogodila se na putu za Adu Huju.

Automobilom je upravljao muškarac, dok je na mestu suvozača bila žena. Oni su uspeli da, prema pisanju pomenutog lista, iskoče iz vozila pre nego što je automobil sletio sa puta.

"Oni su uspjeli da izađu iz vozila prije nego što je automobil sletio", otkrio je izvor "Blica".

Da podsjetimo, noćas oko jedan čas ujutru dogodila se strašna saobraćajna nesreća na Novom Beogradu kada je poginula tročlana porodica. Na crveno svjetlo na semaforu je prošao pijani vozač "audija" i svi u drugom vozilu preminuli su na licu mjesta.

(Blaic/MONDO)