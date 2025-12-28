Nezdrav vazduh jutros u Banjaluci, Tuzli i još nekoliko gradova

Nezdrav vazduh jutros je u Banjaluci, Doboju, Gacku, Tuzli, Kalesiji i drugim gradovima, objavljeno je na internet stranici "Zrak.eko-akcija".

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Građanima u Banjaluci, Tuzli i Kalesiji preporučuje se da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih posljedica na respiratorne organe.

Indeks kvaliteta vazduha u Tuzli je 157, u Banjaluci 156, a 151 u Kalesiji.

Mjerenje u 7.00 časova pokazalo je da je vazduh nezdrav za osjetljive grupe u Doboju sa indeksom kvaliteta 150, u Ilijašu 129, u Vogošći 127, u Kaknju 124, u Maglaju i u Sarajevu 111 i u Gacku i Visokom 109.

Vazduh sa indeksom kvaliteta od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.