logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nezdrav vazduh jutros u Banjaluci, Tuzli i još nekoliko gradova

Nezdrav vazduh jutros u Banjaluci, Tuzli i još nekoliko gradova

Autor Nikolina Damjanić
0

Nezdrav vazduh jutros je u Banjaluci, Doboju, Gacku, Tuzli, Kalesiji i drugim gradovima, objavljeno je na internet stranici "Zrak.eko-akcija".

4.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Građanima u Banjaluci, Tuzli i Kalesiji preporučuje se da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih posljedica na respiratorne organe.

Indeks kvaliteta vazduha u Tuzli je 157, u Banjaluci 156, a 151 u Kalesiji.

Mjerenje u 7.00 časova pokazalo je da je vazduh nezdrav za osjetljive grupe u Doboju sa indeksom kvaliteta 150, u Ilijašu 129, u Vogošći 127, u Kaknju 124, u Maglaju i u Sarajevu 111 i u Gacku i Visokom 109.

Vazduh sa indeksom kvaliteta od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka vazduh zagađenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ