Električni autobusi, apeli protiv pirotehnike... Zbog zagađenog vazduha Stanivuković najavio hitne mjere u Banjaluci

Autor Nikolina Damjanić
0

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poručio je da Gradska uprava ozbiljno shvata zabrinutost građana zbog zagađenja vazduha i da se već priprema novi, odlučniji set mjera s ciljem poboljšanja kvaliteta vazduha u gradu.

6.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Stanivuković je istakao da pitanja, kritike i prijedlozi građana ne doživljavaju kao političko pitanje, već kao zajedničku brigu, jer svi udišu isti vazduh, te da se danima unazad u Gradskoj upravi održavaju intenzivni sastanci sa stručnjacima iz ove oblasti.

"Danima unazad, u Gradskoj upravi održavamo intenzivne sastanke sa stručnjacima iz ove oblasti. Ozbiljnost situacije nas obavezuje da preduzmemo novi, odlučniji set mjera, koje do sada nismo imali", naveo je.

Naglasio je da ozbiljnost situacije zahtijeva mjere koje do sada nisu bile primjenjivane, među kojima su obavezna ugradnja filtera na dimnjake svih individualnih i kolektivnih ložišta, uz mogućnost njihovog subvencionisanja, odustajanje od upotrebe pirotehnike tokom novogodišnjih praznika, kao i apel građanima da učine isto.

Prema njegovim riječima, Grad će raditi na uvođenju električnih autobusa i povećanju subvencija za javni prevoz kako bi se smanjio broj automobila u saobraćaju, insistiraće se na pooštravanju tehničkih pregleda vozila, a uz strože kontrole emitera gasova biće pojačane i inspekcije svih potencijalnih zagađivača. Istovremeno će biti nastavljena izgradnja zelenih barijera i drvoreda, kao i širenje sistema daljinskog grijanja.

Stanivuković je najavio da će ovaj set mjera biti predložen na posebnoj sjednici Skupštine grada koja treba da bude zakazana po hitnom postupku, podsjećajući da Banjaluka ni prethodnih godina nije bila pasivna kada je riječ o zaštiti vazduha, te da su kontinuirano sprovođene aktivnosti poput sadnje hiljada stabala, formiranja zelenih barijera, promocije električnih bicikala i javnog prevoza, izgradnje parkova i biciklističkih staza, kao i unapređenja urbane mobilnosti.

On je naveo da su geografski položaj Banjaluke i kotlina u kojoj se grad nalazi, kao i narušeno prirodno strujanje vazduha nakon izgradnje hidrocentrale u Bočcu, dodatni faktori koji utiču na zagađenje, ali da to ne smije biti izgovor za nečinjenje

"Ipak, to ne može i ne smije biti izgovor da ne djelujemo. Moramo tražiti konkretna rješenja koja imaju samo jedan cilj – čist vazduh", rekao je on

Stanivuković je poručio da je Banjaluka spremna da, uz jasnu volju na republičkom nivou i saradnju sa nadležnim institucijama, radi na sistemskim i dugoročnim rješenjima, naglašavajući da čist vazduh nije pitanje politike, već pitanje zdravlja i budućih generacija.

Banjaluka vazduh Draško Stanivuković

