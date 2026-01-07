Božić u Beogradu: Prelomljena česnica od 200 kilograma, djeca pronašla 33 dukata (FOTO/VIDO)

Jutros je ispred Hrama Svetog Save na Vračaru prelomljena česnica teška čak 200 kilograma, a u njoj je pronađeno 33 zlatna dukata.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jutros u 11 sati ispred Hrama Svetog Save na Vračaru prelomljena je česnica teška čak 200 kilograma, u kojoj se nalazilo 33 zlatna dukata. Dukati u česnici namijenjeni su isključivo djeci koja su imala sreću da ih izvuku.

Uprkos lošim vremenskim uslovima i velikoj hladnoći okupio se veliki broj ljudi.

"Pripremili smo česnicu koja je teška 260 kilograma, sačinjena je od 5.200 jufki. Osam vrijednih majstora je to noćas vredno pravilo. To su pripremali u prostorijama pekare AS Braca Stanković, koja je i darodavac 33 zlatnika i paketića kojih ima negdje oko 3.000", rekao je Zoran Paralica, predsjednik Udruženja pekara Srbije.

