Šta se radi sa novčićem iz božićne česnice? Evo gdje treba da ga čuvate da vam donese sreću

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Vjeruje se da će član porodice koji pronađe novčić u svom komadu hljeba, biti srećan i imati novca tokom čitave godine.

Šta se radi s novčićem iz česnice Izvor: Stefan Stojanović/MONDO

Česnica je nezaobilazni simbol Božića u srpskim domovima, okrugli hljeb ili pogača u koju se, prema tradiciji, stavlja novčić. Ovaj mali predmet donosi sreću onome ko ga pronađe, ali običaji oko njega variraju od mjesta do mjesta.

Novčić se ubacuje u tijesto dok se domaćica još uvijek sprema i mijesi hljeb, često tako da niko ne zna gdje je smješten. Nakon što se okrene tri puta s lijeva na desno, ukućani lome česnicu i uzimaju svoj dio, dok se jedan dio uvijek ostavlja "za kuću".

Smatra se da će onaj ko pronađe novčić uživati u sreći i blagostanju tokom godine. Ako se novčić nađe baš u dijelu za kuću, vjeruje se da će sreća i zdravlje pratiti sve ukućane.

Većina ljudi novčić čuva u novčaniku ili na sigurnom mestu u kući.
Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Čak i ako vam ove godine nije pošlo za rukom da izvučete srećnu paricu, još uvijek postoji način da ona postane vaša. U nekim porodicama važi običaj da osoba koja je izvukla novčić može da ga "preda" drugome, uz mali dogovor, čime se sreća prenosi.

U prošlosti su ljudi novčić često lijeplili za plafon pomoću malog komadića tijesta, da bi sreća ostala u domu i štitila ukućane. Danas se ova tradicija rijetko praktikuje. Većina ljudi novčić čuva u novčaniku ili na sigurnom mjestu u kući, vjerujući da će tako privući bogatstvo i sreću.

Ako želite da vam novčić donese materijalnu i duhovnu sreću, najbolja opcija je da ga čuvate u novčaniku ili na mjestu koje smatrate "srećnim".

(MONDO)

