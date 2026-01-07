Šta se radi sa novčićem iz božićne česnice? Evo gdje treba da ga čuvate da vam donese sreću

Vjeruje se da će član porodice koji pronađe novčić u svom komadu hljeba, biti srećan i imati novca tokom čitave godine.

Česnica je nezaobilazni simbol Božića u srpskim domovima, okrugli hljeb ili pogača u koju se, prema tradiciji, stavlja novčić. Ovaj mali predmet donosi sreću onome ko ga pronađe, ali običaji oko njega variraju od mjesta do mjesta.

Novčić se ubacuje u tijesto dok se domaćica još uvijek sprema i mijesi hljeb, često tako da niko ne zna gdje je smješten. Nakon što se okrene tri puta s lijeva na desno, ukućani lome česnicu i uzimaju svoj dio, dok se jedan dio uvijek ostavlja "za kuću".

Smatra se da će onaj ko pronađe novčić uživati u sreći i blagostanju tokom godine. Ako se novčić nađe baš u dijelu za kuću, vjeruje se da će sreća i zdravlje pratiti sve ukućane.

Većina ljudi novčić čuva u novčaniku ili na sigurnom mestu u kući.

Čak i ako vam ove godine nije pošlo za rukom da izvučete srećnu paricu, još uvijek postoji način da ona postane vaša. U nekim porodicama važi običaj da osoba koja je izvukla novčić može da ga "preda" drugome, uz mali dogovor, čime se sreća prenosi.

U prošlosti su ljudi novčić često lijeplili za plafon pomoću malog komadića tijesta, da bi sreća ostala u domu i štitila ukućane. Danas se ova tradicija rijetko praktikuje. Većina ljudi novčić čuva u novčaniku ili na sigurnom mjestu u kući, vjerujući da će tako privući bogatstvo i sreću.

Ako želite da vam novčić donese materijalnu i duhovnu sreću, najbolja opcija je da ga čuvate u novčaniku ili na mjestu koje smatrate "srećnim".

