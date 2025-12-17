logo
Stanivuković najavio posebnu sjednicu Skupštine grada zbog zagađenja vazduha

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izjavio je da bi ove sedmice mogla da bude održana posebna sjednica Skupštine grada u vezi sa zagađenošću vazduha u gradu.

Banjaluka se presvlači u praznično ruho Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Pripremili smo skoro sav materijal za posebnu sjednicu, možda čak i ove sedmice. Pristupićemo ovom problemu maksimalno odgovorno, ali on se mora riješiti sistemski", rekao je Stanivuković na sjednici gradske skupštine, odgovarajući na pitanje odbornika SNSD-a Snježane Kutlešić Stević.

Odobornik SNSD-a i direktor Doma zdravlja Banjaluka Nevena Todorović smatra da je prije zakazivanja vanredne skupštine, neophodno da grad Banjaluka ima energetsku kartu, da se vidi koji su dijelovi grada, odnosno institucije u kojima grijanje proizvodi veće zagađenje.

Proteklih dana u Banjaluci registrovana je zagađenost vazduha opasna po zdravlje trudnica, djece i hroničnih bolesnika.

