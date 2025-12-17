logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Do sada dva vrtića odbijena: "Predškolske ustanove dužne informisati Gradsku upravu o povećanju cijena"

Do sada dva vrtića odbijena: "Predškolske ustanove dužne informisati Gradsku upravu o povećanju cijena"

Autor Dragana Božić
0

Dva vrtića u Banjaluci su u proteklom periodu zatražili povećanje cijena svojih usluga, međutim, to povećanje im je odbijeno, rekla je Adriana Basara, ovlašteni potpisnik Odjeljenja za brigu o porodici i demografiju, odgovarajući na pitanja tokom aktuelnog časa.

Odbijeni zahtjevi za poskupljenje dva vrtića u Banjaluci Izvor: Grad Banjaluka

Basara je napomenula da je Grad upravo u namjeri da zaštiti roditelje i djecu korisnike gradskih subvencija – uspostavio novi model subvencionisanja boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama i potpisao ugovor sa privatnim vrtićima kojim je, između ostalog, definisano i uvećanje cijena usluga predškolske ustanove.

"Grad Banja Luka je raspisao Javni poziv za učešće privatnih predškolskih ustanova u programu subvencionisanja boravka djece, kako bi zaštio interese roditelja, te sa 37 ustanova zaključio ugovore o učestvovanju u realizaciji ovog programa. U skladu sa odredbama ugovora, privatna predškolska ustanova koja poveća cijenu usluge boravka djeteta, u obavezi je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 45 dana od dana promjene cijene boravka, dostavi Odluku o iznosu cijene boravka djeteta u privatnoj predškolskoj ustanovi, sa obrazloženjem, odnosno sa formulom o određivanju maksimalno mogućeg povećanja cijene, a na osnovu strukture troškova za privatnu predškolsku ustanovu, uz dokumentaciju kojom dokazuje opravdanost utvrđene cijene", pojasnila je Basara.

Dodaje da opravdanost razloga za povećanje cijene boravka djeteta u privatnoj predškolskoj ustanovi utvrđuje komisija od pet članova, koju je imenovao gradonačelnik.

"Ukoliko komisija utvrdi da je povećanje cijene boravka djeteta neopravdano, privatnoj predškolskoj ustanovi upućuje se pisana opomena da u roku od 30 dana od dana prijema iste, izmijeni, odnosno, uskladi cijenu boravka sa realnim komponentama koje predstavljaju troškove poslovanja privatne predškolske ustanove. U slučaju da privatna predškolska ustanova isto ne učini, Grad može jednostrano raskinuti ugovor", navela je Basara.

Navela je da je Komisija do sada od šest odbila dva predmeta odnosno odlučila da nisu opravdani razlozi za povećanje cijene boravka djece, te su tim privatnim vrtićima dostavljene pisane opomene da u roku od 30 dana dana prijema opomena, izmijene cijenu boravka.

"Dakle, ovu oblast pratimo kontinuirano i ostajemo posvećeni zaštiti interesa naših porodica. Od vrtića koji zatraže povećanje cijena insistiraćemo na jasnom i argumentovanom obrazloženju opravdnosti korekcije cijene", zaključila je Basara.

Podsjećamo, pojedini privatni vrtići su najavili poskupljenje od naredne godine, zbog čega su brojni roditelji ogorčeni.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka vrtići poskupljenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ