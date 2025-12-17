Do sada dva vrtića odbijena: "Predškolske ustanove dužne informisati Gradsku upravu o povećanju cijena"

Dva vrtića u Banjaluci su u proteklom periodu zatražili povećanje cijena svojih usluga, međutim, to povećanje im je odbijeno, rekla je Adriana Basara, ovlašteni potpisnik Odjeljenja za brigu o porodici i demografiju, odgovarajući na pitanja tokom aktuelnog časa.

Izvor: Grad Banjaluka

Basara je napomenula da je Grad upravo u namjeri da zaštiti roditelje i djecu korisnike gradskih subvencija – uspostavio novi model subvencionisanja boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama i potpisao ugovor sa privatnim vrtićima kojim je, između ostalog, definisano i uvećanje cijena usluga predškolske ustanove.

"Grad Banja Luka je raspisao Javni poziv za učešće privatnih predškolskih ustanova u programu subvencionisanja boravka djece, kako bi zaštio interese roditelja, te sa 37 ustanova zaključio ugovore o učestvovanju u realizaciji ovog programa. U skladu sa odredbama ugovora, privatna predškolska ustanova koja poveća cijenu usluge boravka djeteta, u obavezi je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 45 dana od dana promjene cijene boravka, dostavi Odluku o iznosu cijene boravka djeteta u privatnoj predškolskoj ustanovi, sa obrazloženjem, odnosno sa formulom o određivanju maksimalno mogućeg povećanja cijene, a na osnovu strukture troškova za privatnu predškolsku ustanovu, uz dokumentaciju kojom dokazuje opravdanost utvrđene cijene", pojasnila je Basara.

Dodaje da opravdanost razloga za povećanje cijene boravka djeteta u privatnoj predškolskoj ustanovi utvrđuje komisija od pet članova, koju je imenovao gradonačelnik.

"Ukoliko komisija utvrdi da je povećanje cijene boravka djeteta neopravdano, privatnoj predškolskoj ustanovi upućuje se pisana opomena da u roku od 30 dana od dana prijema iste, izmijeni, odnosno, uskladi cijenu boravka sa realnim komponentama koje predstavljaju troškove poslovanja privatne predškolske ustanove. U slučaju da privatna predškolska ustanova isto ne učini, Grad može jednostrano raskinuti ugovor", navela je Basara.

Navela je da je Komisija do sada od šest odbila dva predmeta odnosno odlučila da nisu opravdani razlozi za povećanje cijene boravka djece, te su tim privatnim vrtićima dostavljene pisane opomene da u roku od 30 dana dana prijema opomena, izmijene cijenu boravka.

"Dakle, ovu oblast pratimo kontinuirano i ostajemo posvećeni zaštiti interesa naših porodica. Od vrtića koji zatraže povećanje cijena insistiraćemo na jasnom i argumentovanom obrazloženju opravdnosti korekcije cijene", zaključila je Basara.

Podsjećamo, pojedini privatni vrtići su najavili poskupljenje od naredne godine, zbog čega su brojni roditelji ogorčeni.

(Mondo)