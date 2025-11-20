Zakon o predškolskom obrazovanju na snazi od sljedeće sedmice: Definisano koja djeca imaju prednost pri upisu u vrtiće

Novi Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju RS kojim je jasno definisano koje grupe djece će imati prednost pri upisu u vrtić stupiće na snagu početkom sljedeće sedmice.

Izvor: Shutterstock

Prema novom zakonu, ukoliko ne postoje uslovi za obuhvat sve predškolske djece, prednost pri upisu u vrtiće imaju:

djeca korisnici socijalne zaštite,

djeca sa rijetkim bolestima,

djeca čiji su roditelji osobe sa invaliditetom,

djeca samohranih roditelja,

djeca iz porodica sa troje ili više djece,

djeca iz porodica koje primaju određene dječije dodatke,

djeca pripadnika manjinskih etničkih zajednica.

Navedeni Zakon juče je objavljen u Službenom glasniku RS, što znači da na snagu stupa osam dana od objavljivanja.

Ovim zakonom predviđa se unapređenje kvaliteta i dostupnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao i pojednostavljenje administrativnih procedura prilikom osnivanja predškolskih ustanova.

Među najvažnijim novinama u odnosu na važeći zakon jeste promjena starosne granice za uključivanje djece u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa šest na devet mjeseci, što je usklađivanje sa trajanjem porodiljskog odsustva, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Omogućeno je angažovanje neverifikovanih vaspitno-obrazovnih radnika na mjestu vaspitača, uz obavezu sticanja potrebnih kvalifikacija u roku od dvije godine, a smanjene su i naknade za stručni ispit i sada iznose od 30 do 60 odsto najniže neto plate, umjesto dosadašnjih 80 odsto.

Omogućeno je učešće Republike u finansiranju izgradnje predškolskih objekata, uzimajući u obzir značaj ranog uključivanja djece u predškolske ustanove, a s obzirom da su osnivači javnih predškolskih ustanova jedinice lokalne samouprave, navedeno je u saopštenju.

Dodatno su definisani standardi rada vaspitača i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama sa ciljem ujednačavanja standarda rada vaspitno-obrazovnih radnika širom Republike Srpske.

Usvojenim zakonom preciznije su definisane i odredbe koje se odnose na stručno usavršavanje i napredovanje vaspitno-obrazovnih radnika, te pitanje vrednovanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada predškolske ustanove.

Zakon je 6. novembra usvojila Narodna skupština RS.

(Mondo)