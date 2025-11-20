logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zakon o predškolskom obrazovanju na snazi od sljedeće sedmice: Definisano koja djeca imaju prednost pri upisu u vrtiće

Zakon o predškolskom obrazovanju na snazi od sljedeće sedmice: Definisano koja djeca imaju prednost pri upisu u vrtiće

Autor Dragana Božić
0

Novi Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju RS kojim je jasno definisano koje grupe djece će imati prednost pri upisu u vrtić stupiće na snagu početkom sljedeće sedmice.

shutterstock_1723482655.jpg Izvor: Shutterstock

Prema novom zakonu, ukoliko ne postoje uslovi za obuhvat sve predškolske djece, prednost pri upisu u vrtiće imaju:

  • djeca korisnici socijalne zaštite,
  • djeca sa rijetkim bolestima,
  • djeca čiji su roditelji osobe sa invaliditetom,
  • djeca samohranih roditelja,
  • djeca iz porodica sa troje ili više djece,
  • djeca iz porodica koje primaju određene dječije dodatke,
  • djeca pripadnika manjinskih etničkih zajednica.

Navedeni Zakon juče je objavljen u Službenom glasniku RS, što znači da na snagu stupa osam dana od objavljivanja.

Ovim zakonom predviđa se unapređenje kvaliteta i dostupnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao i pojednostavljenje administrativnih procedura prilikom osnivanja predškolskih ustanova.

Među najvažnijim novinama u odnosu na važeći zakon jeste promjena starosne granice za uključivanje djece u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa šest na devet mjeseci, što je usklađivanje sa trajanjem porodiljskog odsustva, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Omogućeno je angažovanje neverifikovanih vaspitno-obrazovnih radnika na mjestu vaspitača, uz obavezu sticanja potrebnih kvalifikacija u roku od dvije godine, a smanjene su i naknade za stručni ispit i sada iznose od 30 do 60 odsto najniže neto plate, umjesto dosadašnjih 80 odsto.

Omogućeno je učešće Republike u finansiranju izgradnje predškolskih objekata, uzimajući u obzir značaj ranog uključivanja djece u predškolske ustanove, a s obzirom da su osnivači javnih predškolskih ustanova jedinice lokalne samouprave, navedeno je u saopštenju.

Dodatno su definisani standardi rada vaspitača i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama sa ciljem ujednačavanja standarda rada vaspitno-obrazovnih radnika širom Republike Srpske.

Usvojenim zakonom preciznije su definisane i odredbe koje se odnose na stručno usavršavanje i napredovanje vaspitno-obrazovnih radnika, te pitanje vrednovanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada predškolske ustanove.

Zakon je 6. novembra usvojila Narodna skupština RS.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Republika Srpska predškolsko vaspitanje zakon vrtići

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ