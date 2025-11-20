Zakon o predškolskom obrazovanju na snazi od sljedeće sedmice: Definisano koja djeca imaju prednost pri upisu u vrtiće

Novi Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju RS kojim je jasno definisano koje grupe djece će imati prednost pri upisu u vrtić stupiće na snagu početkom sljedeće sedmice.
Prema novom zakonu, ukoliko ne postoje uslovi za obuhvat sve predškolske djece, prednost pri upisu u vrtiće imaju:
- djeca korisnici socijalne zaštite,
- djeca sa rijetkim bolestima,
- djeca čiji su roditelji osobe sa invaliditetom,
- djeca samohranih roditelja,
- djeca iz porodica sa troje ili više djece,
- djeca iz porodica koje primaju određene dječije dodatke,
- djeca pripadnika manjinskih etničkih zajednica.
Navedeni Zakon juče je objavljen u Službenom glasniku RS, što znači da na snagu stupa osam dana od objavljivanja.
Ovim zakonom predviđa se unapređenje kvaliteta i dostupnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao i pojednostavljenje administrativnih procedura prilikom osnivanja predškolskih ustanova.
Među najvažnijim novinama u odnosu na važeći zakon jeste promjena starosne granice za uključivanje djece u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa šest na devet mjeseci, što je usklađivanje sa trajanjem porodiljskog odsustva, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.
Omogućeno je angažovanje neverifikovanih vaspitno-obrazovnih radnika na mjestu vaspitača, uz obavezu sticanja potrebnih kvalifikacija u roku od dvije godine, a smanjene su i naknade za stručni ispit i sada iznose od 30 do 60 odsto najniže neto plate, umjesto dosadašnjih 80 odsto.
Omogućeno je učešće Republike u finansiranju izgradnje predškolskih objekata, uzimajući u obzir značaj ranog uključivanja djece u predškolske ustanove, a s obzirom da su osnivači javnih predškolskih ustanova jedinice lokalne samouprave, navedeno je u saopštenju.
Dodatno su definisani standardi rada vaspitača i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama sa ciljem ujednačavanja standarda rada vaspitno-obrazovnih radnika širom Republike Srpske.
Usvojenim zakonom preciznije su definisane i odredbe koje se odnose na stručno usavršavanje i napredovanje vaspitno-obrazovnih radnika, te pitanje vrednovanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada predškolske ustanove.
Zakon je 6. novembra usvojila Narodna skupština RS.
(Mondo)