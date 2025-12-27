"Država je odbranjena": Vučić najavio uklanjanje "ćacilenda"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će sutra početi uklanjanje šatora ispred Skupštine Srbije.

Izvor: FoNet/Marko Dragoslavić

"Pionirski park biće otvoren za saobraćaj. Država je odbranjena, Srbija je pobijedila", rekao je Vučić novinarima u Beogradu.

On je naveo da su ga ljudi iz kampa ispred Skupštine Srbije, takozvanog "ćacilenda", u centru Beograda, obavijestili da će sutra u večernjim časovima početi da uklanjaju šatore.

Na pitanje o navodnoj "petoj stolici" u diplomatiji, na koju treba da se oslanja Srbija, Vučić je rekao da Srbija ima samo jednu, svoju stolicu, i da je to problem mnogih.

On je rekao da, suštinski, Srbija ide dobrim pravcem, napreduje i tako će nastaviti.

Vučić je danas razgovarao sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom o energetskoj bezbjednosti, posebno o posljedicama američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije, kao i o mogućim rješenjima.

Istakao je da će Srbija umjeti da zaštiti svoje vitalne nacionalne i državne interese.

"Sadržajan razgovor sa ambasadorom Ruske Federacije. Ponovio sam da Srbija ostaje okrenuta dijalogu i konstruktivnoj saradnji sa svim našim partnerima u interesu građana, sa ciljem obezbeđivanja energetske sigurnosti", objavio je Vučić na "Instagramu".