"Država je odbranjena": Vučić najavio uklanjanje "ćacilenda"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će sutra početi uklanjanje šatora ispred Skupštine Srbije.
"Pionirski park biće otvoren za saobraćaj. Država je odbranjena, Srbija je pobijedila", rekao je Vučić novinarima u Beogradu.
On je naveo da su ga ljudi iz kampa ispred Skupštine Srbije, takozvanog "ćacilenda", u centru Beograda, obavijestili da će sutra u večernjim časovima početi da uklanjaju šatore.
Na pitanje o navodnoj "petoj stolici" u diplomatiji, na koju treba da se oslanja Srbija, Vučić je rekao da Srbija ima samo jednu, svoju stolicu, i da je to problem mnogih.
On je rekao da, suštinski, Srbija ide dobrim pravcem, napreduje i tako će nastaviti.
Vučić je danas razgovarao sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom o energetskoj bezbjednosti, posebno o posljedicama američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije, kao i o mogućim rješenjima.
Istakao je da će Srbija umjeti da zaštiti svoje vitalne nacionalne i državne interese.
"Sadržajan razgovor sa ambasadorom Ruske Federacije. Ponovio sam da Srbija ostaje okrenuta dijalogu i konstruktivnoj saradnji sa svim našim partnerima u interesu građana, sa ciljem obezbeđivanja energetske sigurnosti", objavio je Vučić na "Instagramu".