"Pregovori se bliže kraju": Vučić najavljuje razrješenje sankcija Naftnoj industriji Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je razrešenje situacije sa sankcijama NIS-u.

Izvor: RTS printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u drugom Dnevniku na "Radio televiziji Srbije" kada je govorio o svim važnim temama. Na početku je komentarisao aktuelnu situaciju u vezi sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS).

"Ne učestvujemo mi u tom dogovoru, već ruska strana sa svojim partnerima. Koliko sam ja obezbjeđen, pregovori se bliže kraju između ruske strane i jedne velike kompanije. Oni moraju i sa nama da razgovaraju, očekujem do ponedjeljka ili utorka te trilaterne razgovore i da zatvorimo tu priču.

Moj optimizam nije veliki, ali postoji. Sve dok OFAC ne odobri određenu transakciju, mi ne znamo na čemu smo. Na kraju, na žalost, sve zavisi od Amerikanaca.

To su dobre i važne vijesti, ako rješimo taj problem ranije, onda sa više osmijeha i nade ulazimo u narednu godinu. To onda znači normalizaciju rada NIS-a. To bi značilo drugačiji ulazak u 2026, to je ubjedljivo najveći problem koji imamo.

Razgovaramo sa svima o gasu, da li ćemo diversifikovati nabavke gasa da bismo obezbedili snadbevanje gasa ljudima. Imamo preko 530 miliona kubnih metara gasa.

Ništa ne treba da brine građane Srbije. Ja uveijk stanje predstavljam malo lošije", rekao je Vučić.