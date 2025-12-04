Zukan Helez isprozivao Vučića, pomenuo "Sarajevo safari": Dodika nazvao "primitivcem"

Ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helez iznio je niz oštrih optužbi na račun predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, dovodeći ga u vezu sa aferom "Sarajevo safari"

Izvor: Screenshot

Helez je srpskog predsjednika optužio za višedecenijsko "rad o glavi BiH". Ubrzo nakon toga, reagovala je i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Zukan Helez je u svojoj izjavi komentarisao navode da je aktualni srpski predsjednik Aleksandar Vučić učestvovao u "Sarajevo safariju" i iznio niz teških optužbi na njegov račun.

"Aleksandar Vučić ima problem koji nosi iz svoje kuće. Tu mržnju nasljeđujete, to ide uz njegov odgoj i uz svačiji, naš odgoj, kako se ponašamo prema drugim i drugačijim. On ne voli druge i drugačije, on posebno ima kompleks od Bošnjaka i to je iskazivao u ratu, pa i Hrvata. Širom Hrvatske davao je neke žestoke nacionalističke, profašističke izjave i o BiH i o Hrvatskoj", rekao je Helez.

Ministar odbrane je otišao i korak dalje, poručujući:

"Želim naglasiti da je njega stigla ona kletva, stara poslovica: 'Ko drugom jamu kopa, sam u nju pada.' Taj čovjek radi o glavi BiH 30 godina, bez prestanka. Naravno, sada ima veću moć jer je predsjednik Srbije, bio je i premijer, a sve su to pozicije s kojih može nanijeti puno zla BiH", naveo je Helez.

Helez je takođe poručio da Vučić koristi "primitivca Dodika" i komentarisao njegovu političku karijeru.

"Stigle su sve te laži, lagao je Amerikancima i Rusima, sada su spoznali i jedni i drugi. Prodaju naoružanje Ukrajini da bi zaradili. Lagao je Amerikancima da je proeuropski čovjek. Sada su ga svi spoznali kakav je i što radi. Naravno, ima unutarnjih problema. Akademska zajednica se probudila, kao što pratite, studenti, profesori... i njemu se sada nazire i vidi kraj političke karijere. Ja se nadam da će ga stići pravosudna kazna za sve ono što je napravio u Sarajevu", poručio je Helez.

Oštar odgovor Željke Cvijanović

Na ove izjave oštro je reagovala srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Ona je istakla da sa ljudima poput ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza "nije moguće graditi zajedničku budućnost, suživot, niti međunacionalno povjerenje i regionalne odnose."

Cvijanović je više puta naglasila da ovakva retorika samo produbljuje podjele i onemogućava normalizaciju odnosa u Bosni i Hercegovini i široj regiji.