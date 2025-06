Helez: Neću s "miševima Stašama", pozivam Dodika da obiđemo onu koja zaista proizvodi dronove

Staša Košarac traži i luta, pa je promašio kompaniju, izjavio je ministar odbrane BiH Zukan Helez, reagujući na optužbe koje je danas iznio njegov kolega iz Savjeta ministara BiH.

Izvor: Zukan Helez/Facebook

Podsjetimo, Košarac je na konferenciji za novinare kazao da Centar za napredne tehnologije u Sarajevu proizvodi dronove, da je sklopio ugovor s Ministarstvom odbrane BIH i da se bavi proizvodnjom dronova, za koju navodno nema dozvole.

"On je promašio kompaniju. S tom kompanijom nikakve veze nisam imao. Pozivam Milorada Dodika, da zajedno ja i on obiđemo pravu fabriku koja proizvodi dronove. Nalazi se u FBiH. Neću s ovim miševima Stašama, nego s Dodikom. BiH je njegova država, da mu pokažem koliko smo u tom segmentu daleko otišli, da izvozimo dronove u vrijednosti 60 miliona KM. Znam da će ga to obradovati. Pozivam ga javno da dođe i da se uvjeri kakve dronove proizvodimo, pa da se u te tri države u koje može otići pohvali da njegova domovina BiH proizvodi dronove. Staša to ne može naći“, kazao je Helez za “Avaz”.

Na konferenciji za medije ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac (SNSD) rekao je danas da je pronađeno šest bespilotnih letjelica.

Rekao je da je u pitanju "nelegalna proizvodnja naoružanja u FBiH".

"Sklopili su ugovor sa Ministarstvom odbrane, a nemaju dozvole. Ovo je ozbiljna afera", rekao je Košarac, nakon održane sjednice Vijeća ministara.

Na konferenciju za medije Staša Košarac je donio i zamke za štakore, aludirajući na to je u KS proglašena epidemija leptospiroze.

Kazao je da Trojka treba vratiti bagere (jer su najavljivali da će ih pomesti) te da se trebao okrenuti komunalnim temama.

(MONDO)