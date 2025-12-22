Vučić: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, povodom izjave hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da je ustaški pozdrav "Za dom spremni" logičan i normalan, da je odavno logično da je ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj.

Izvor: Borislav Zdrinja

"Sve što Plenković kaže i radi za mene je logično odavno", rekao je Vučić novinarima u Putincima kod Rume.

Prema njegovim riječima, sve je jasno kada on kao predsjednik Srbije ne može da ode u Jasenovac da položi cvijet pošto je to za Hrvatsku "strašan zločin i užasna provokacija".

Vučić je izrazio nadu da će u narednim sedmicama biti riješena situacija u vezi sa Naftnom industrijom Srbije, navodeći da postoje problemi sa uvozom pojedinih derivata, ali da država ima ogromne rezerve.