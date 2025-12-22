logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vučić: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj

Vučić: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, povodom izjave hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da je ustaški pozdrav "Za dom spremni" logičan i normalan, da je odavno logično da je ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj.

Vučić o Plenkoviću i pozdravu za dom spremni Izvor: Borislav Zdrinja

"Sve što Plenković kaže i radi za mene je logično odavno", rekao je Vučić novinarima u Putincima kod Rume.

Prema njegovim riječima, sve je jasno kada on kao predsjednik Srbije ne može da ode u Jasenovac da položi cvijet pošto je to za Hrvatsku "strašan zločin i užasna provokacija".

Vučić je izrazio nadu da će u narednim sedmicama biti riješena situacija u vezi sa Naftnom industrijom Srbije, navodeći da postoje problemi sa uvozom pojedinih derivata, ali da država ima ogromne rezerve.

Možda će vas zanimati

Tagovi

andrej plenković Aleksandar Vučić ustaštvo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ