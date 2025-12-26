logo
Da li je ovo tehnologija budućnosti? Grijanje sa plafona koje štedi novac: Kuća topla cijeli dan, a računi nikad niži

Autor Dušan Volaš
0

Grijanje na plin, struju ili čvrsta goriva ima svoje prednosti i nedostatke, a njihove cijene se mogu značajno razlikovati u zavisnosti od okolnosti.

Električne tapete – grijanje sa plafona koje štedi novac Izvor: ERIK Miheyeu/Shutterstock/Zvone

Stručnjaci svake godine nastoje da unaprijede sisteme grijanja, pa tako postaju aktuelni podno grijanje, peleti, toplotne pumpe, ogledala s ugrađenim infracrvenim grejačima. Jedan od najnovijih izuma su električne tapete za koje proizvođači tvrde da efikasno griju dom.

Iako su električne tapete još u eksperimentalnoj fazi, prve povratne informacije pokazuju da bi mogle biti ekološki prihvatljiva, efikasna i pristupačna alternativa tradicionalnim sistemima grijanja. 

Postavljaju se na plafone

Električne tapete obično se postavljaju na plafone. Sadrže tanke trake bakra i grafena, koje koriste infracrvenu tehnologiju za stvaranje toplote.

Tradicionalni sistemi grijanja zagrijavaju vazduh u prostoriji, dok infracrveno grajanje direktno zagrijava ljude i predmete.

"Infracrvena energija prvo zagreva nas ljude, a zatim namještaj i tkanine u prostoru, pa su zidovi, podovi i sve što dodirnete prijatno i ravnomerno topli", objašnjavaju.

Ističe da je "NexGen“ tehnologija osmišljena da ponudi jeftino, energetski efikasno i ekološki prihvatljivo rješenje za grijanje, posebno u uslovima nedostatka fosilnih goriva.

Prednosti električnih tapeta

Električne tapete su energetski efikasan način grejanja s niskom emisijom ugljenika. Njihovo spajanje na solarne ploče na krovu dodatno smanjuje troškove i čini ih još više ekološki prihvatljivim.

Ove tapete brzo zagrijavaju prostorije (u samo nekoliko minuta), a budući da toplota ulazi u predmete, prostorije zadržavaju toplotu i nakon isključivanja grijanja. Tapete pokrivaju veliku površinu, što omogućava ravnomernu temperaturu u cijeloj prostoriji.

Ansel takođe naglašava da pametna tehnologija prati nivo vlažnosti u prostoriji.

"Ako sistem detektuje uslove za kondenzaciju, vlagu ili buđ, automatski podiže temperaturu u prostoriji“.

Još jedna prednost je cijena, a pritom njihova ugradnja je jednostavna, a održavanje minimalno.

Nedostaci električnih tapeta

Iako su rezultati pilot-projekata obećavajući, električne tapete su novi proizvod i još se testiraju na istrajnost i efikasnost.

Ugradnja u postojeće domove može zahtijevati uklanjanje postojećeg sistema grijanja, što uključuje dodatne troškove. Ansel takođe upozorava na oprezno rukovanje kako ne bi oštetili plafon i tapete prilikom premještanja visokog namještaja.

Električne tapete predstavljaju inovativno rješenje za grijanje, ali njihova prava vrednost biće poznata tek nakon šire primene i dodatnih ispitivanja.

 (Jutarnji List/Mondo)

