"Krimolovci" i online prijave: Građani dostavili 32 važne informacije o krivičnim djelima

Autor Nikolina Damjanić
Policijski službenici Državne agencija za istrage i zaštitu (SIPA) tokom februara 2026. godine evidentirali su ukupno 187 poziva građana, od kojih su 32 sadržavala korisne informacije o počinjenim krivičnim djelima i njihovim izvršiocima.

SIPA Izvor: SIPA

Na osnovu tih saznanja sačinjen je isti broj kriminalističko-obavještajnih izvještaja.

Putem anonimne telefonske linije „Krimolovci“ zaprimljeno je 115 poziva, a pet njih odnosilo se na konkretne i operativno upotrebljive informacije o krivičnim djelima i osumnjičenima.

Istovremeno, preko elektronskog obrasca za prijavu krivičnih djela dostupnog na zvaničnoj internet stranici SIPA-e pristigle su 72 prijave. Od tog broja, 27 prijava ocijenjeno je kao sadržajno korisno za dalji rad policijskih službenika.

Tokom februara evidentirano je i 18 povratnih informacija po kojima je postupala SIPA ili su ih dostavila nadležna policijska tijela, što potvrđuje kontinuiranu saradnju i razmjenu podataka u oblasti bezbjednosti.

Osim toga, službenici SIPA-e pružili su 19 savjeta građanima koji su se obratili putem anonimnog i besplatnog telefonskog broja „Krimolovci“ – 080 020 505, dodatno podstičući građane na aktivno učešće u borbi protiv kriminala.

