Operativna akcija "Virus": Sipa pretresa na 12 lokacija, uhapšeno šest osoba

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) zajedno sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Bihać, danas provode operativnu akciju kodnog naziva „Virus“.

Izvor: SIPA

Kako je saopšteno u okviru ove akcije vrše se pretresi stambenih i pomoćnih objekata i pokretnih stvari na 12 lokacija, na području Bihaća, Cazina, Bosanske Krupe i Mostara.

Pretresi se vrše po nalozima Kantonalnog suda u Bihaću i Opštinskog suda u Mostaru i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona Bihać i Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga propisano Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

"Do sada je u pretresima otkriveno i privremeno oduzeto oko dva kilograma bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, oko pet kilograma zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kanabis, 30 grama smeđe praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu heroin, tri pištolja sa municijom, mobilni telefoni kao i drugi predemeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku", stoji u saopštenju.

Kako su naveli, uhapšeno je šest osoba koje će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, biti predata u dalju nadležnost unaprijed navedenih tužilaštava.

U realizaciji operativne akcije „Virus“ učestvuju i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

