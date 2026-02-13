Nastavak akcije “Lan”: Uhapšen pripadnik Sipe

SIPA je u okviru akcije “Lan” uhapsila svog službenika zbog sumnje u zloupotrebu položaja i odavanje službene tajne.

Izvor: SIPA

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) sinoć su, u nastavku operativne akcije “Lan”, slobode lišili policijskog službenika ove agencije, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela “Zlouptreba položaja ili ovlaštenja” i “Povreda tajnosti postupka” koja su propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Lice lišeno slobode će, nakon kriminalističke obrade u prostorijama Sipe, biti predato u dalju nadležnost Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

SIPA je istovremeno pokrenula interni postupak protiv istog policijskog službenika zbog sumnje u počinjenje teže povrede službene dužnosti, odnosno zlupotrebe službenog položaja, činjenja koje vodi odavanju službene tajne i ponašanje koje narušava ugled policijskog organa.

“Agencija najoštrije osuđuje svaki oblik koruptivnog ponašanja, pogotovo u vlastitim redovima te navodimo te ćemo se odlučno suprostaviti svakom vidu nezakonitog ponašanja svojih službenika”, saopšteno je iz Sipe.

Akcija "Lan"

Policijski službenici SIPA, 11. feburara, uhapsili su 15 osoba i zaplijenili velike količine duvana, cigareta, oružja i opreme za ilegalnu proizvodnju u pomenutoj akciji, kojom je Budžet BiH oštećen za oko 2,7 miliona konvertibilnih maraka.

Akcija je realizovana u saradnji sa službenicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Pretresi stambenih i pomoćnih objekata, kao i pokretnih stvari izvršeni su na 19 lokacija na području Šamca, Donjeg Žabara, Gradačca, Banjaluke, Čelinca, Laktaša i Pala.

Tokom pretresa policija je privremeno oduzela oko 10 tona osušenog duvana u listu, 1.840 kilograma sitno rezanog duhana, 3.955 paklica cigareta i 90.500 ručno motanih cigareta.

Takođe su zaplijenjene četiri mašine za rezanje duvana, osam mašina za punjenje cigareta, osam mašina za ručno motanje, dvije precizne vage, dva kompresora, veća količina praznih filtera za cigarete, kao i oružje i municija.

Među zaplijenjenim predmetima nalaze se i automatska puška, okvir za automatsku pušku, 120 metaka, tri ručne bombe, te tri paketića praškaste materije koja asocira na opojnu drogu „speed“, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.