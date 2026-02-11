logo
Akcija "Lan": SIPA vrši pretrese na 18 lokacija širom BiH zbog sumnje na nedozvoljen promet akciznih proizvoda

Autor Haris Krhalić
U operativnoj akciji "Lan" SIPA i UIO BiH, uz podršku MUP-a RS i MUP-a TK, vrše pretrese na 18 lokacija u više gradova zbog sumnje na udruživanje radi činjenja krivičnih djela i nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

SIPA Izvor: SIPA

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su u saradnji sa službenicima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u okviru operativne akcije kodnog naziva "Lan" započeli pretrese stambenih i pomoćnih objekata i pokretnih stvari na 18 lokacija, na području Šamca, Donjeg Žabara, Gradačca, Banja Luke, Čelinca, Laktaša i Pala.

Pretresi se vrše po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela "Udruživanje radi činjenja krivičnih djela" i "Nedozvoljen promet akciznih proizvoda" koja su propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

U realizaciji operativne akcije "Lan" učestvuju i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

SIPA

