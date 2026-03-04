logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Britanski teretni brod pogođen projektilom u Ormuskom moreuzu: Novi incident podiže tenzije na Bliskom istoku

Britanski teretni brod pogođen projektilom u Ormuskom moreuzu: Novi incident podiže tenzije na Bliskom istoku

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Britanski kontejnerski brod pogođen je projektilom u Ormuskom moreuzu, sjeverno od Omana. U napadu je izbio požar u mašinskom odjeljenju, ali je posada bezbjedno evakuisana i nema prijavljenih povreda.

Britanski teretni brod pogođen projektilom u Ormuskom moreuzu Izvor: AustralianCamera/curioussnapshots/Shutterstock

Britanski teretni kontejnerski brod pogođen je projektilom u Ormuskom moreuzu, sjeverno od Omana, saopštila je britanska agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO).

Projektil je izazvao požar u mašinskom odjeljenju, ali je posada uspjela da napusti brod i svi su bezbjedno spaseni bez povreda. Za sada nema izvještaja o ekološkim posljedicama napada, a nadležne vlasti su pokrenule istragu o incidentu.

Napad se dogodio nakon što su zvaničnici Iranske Revolucionarne garde (IRGC) zapretili da će napasti i "zapaliti" brodove koji pokušaju da prođu kroz ovaj ključni pomorski prolaz.

Te prijetnje su uslijedile kao odgovor na američko-izraelske napade na ciljeve u Iranu i tekuću iransku odmazdu u regionu. Jedan visoki zvaničnik Revolucionarne garde ranije je izjavio da je moreuz praktično zatvoren za plovidbu.

Ormuski moreuz je jedan od najvažnijih pomorskih koridora na svijetu jer kroz njega prolazi oko petine ukupne globalne potrošnje nafte.

Ovaj uski prolaz povezuje Persijski zaliv sa Omanskim zalivom i Indijskim okeanom, čineći ga ključnim za izvoz nafte iz Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta i Iraka. Svaki incident u ovom području momentalno izaziva veliku zabrinutost i nestabilnost na globalnim energetskim tržištima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Izrael Iran brod Velika Britanija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ