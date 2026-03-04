logo
Blokirao trotoar u centru Banjaluke: Kako se parkirati na ivici avanture (FOTO)

Blokirao trotoar u centru Banjaluke: Kako se parkirati na ivici avanture (FOTO)

Autor Dragana Božić

Autor Dragana Božić
0

Na parkingu u centru Banjaluke, koji je već poznat po nekoliko slučajeva "spadanja" automobila, pojavio se novi "kandidat".

Kombi Izvor: Slaven Petković - Mondo

Fotoreporter Monda zabilježio je bijeli kombi parkiran na samoj ivici ovog parkinga. 

Zadnji dio vozila visi iznad pješačkog prelaza, pa je pješacima potpuno onemogućen prolaz.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iako možda nije bila namjera vozača, ovakvo parkiranje predstavlja rizik kako za pješake, tako i za samu sigurnost vozila.

Podsjećamo, sa ovog parkinga u centru grada, prošle godine "spala" su dva auta, srećom bez većih posljedica.

Da li je vozač htio da testira ručnu kočnicu ili je samo odvažan u parkiranju ostaće nepoznato.

(Mondo)

