Blokirao trotoar u centru Banjaluke: Kako se parkirati na ivici avanture (FOTO)

Na parkingu u centru Banjaluke, koji je već poznat po nekoliko slučajeva "spadanja" automobila, pojavio se novi "kandidat".
Fotoreporter Monda zabilježio je bijeli kombi parkiran na samoj ivici ovog parkinga.
Zadnji dio vozila visi iznad pješačkog prelaza, pa je pješacima potpuno onemogućen prolaz.Izvor: Slaven Petković - Mondo
Iako možda nije bila namjera vozača, ovakvo parkiranje predstavlja rizik kako za pješake, tako i za samu sigurnost vozila.
Podsjećamo, sa ovog parkinga u centru grada, prošle godine "spala" su dva auta, srećom bez većih posljedica.
Da li je vozač htio da testira ručnu kočnicu ili je samo odvažan u parkiranju ostaće nepoznato.
(Mondo)