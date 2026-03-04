Dijete u Visokom preminulo od posljedica meningokokne sepse, epidemiolozi na terenu

Na području Visokog krajem februara zabilježen je smrtni slučaj usljed meningokokne sepse kod djeteta predškolskog uzrasta, a u toku je provođenje svih epidemioloških smjernica i preporuka i kod osoba koje su bile u kontaktu.

Ova informacija potvrđena je portalu Klix.ba iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane koji su nam potvrdili da je u srijedu 25. februara ove godine, na području Visokog zabilježen smrtni ishod uslijed prijavljenog slučaja meningokokne sepse kod djeteta predškolskog uzrasta, starosti šest i po godina.

"Nadležne službe Doma zdravlja Visoko, odmah po dobijanju informacija provele su sveobuhvatne epidemiološke obrade. Svi identifikovani bliski kontakti u Visokom pravovremeno su obuhvaćeni odgovarajućom antibiotskom profilaksom, u skladu s važećim epidemiološkim smjernicama i stručnim preporukama", kazali su iz Instituta.

Nadalje, kazali su da dijete nije pohađalo osnovnu školu, iako je živjelo u naselju iz kojeg određeni broj djece pohađa jednu od osnovnih škola na području Visokog.

"Identifikovane su sve osobe koje su bile u bilo kakvom kontaktu s djetetom te obavljeni svi potrebni pregledi. Do ovog trenutka nema prijavljenih novih sumnjivih niti potvrđenih slučajeva povezanih s navedenim događajem", pojasnili su.

U sklopu mjera obavljena je i dezinfekcija svih prostora, ali preventivno i škole u blizini mjesta boravka ovog djeteta, u kojoj se, prema informacijama koje posjeduju, nastava odvija online zbog tehničkog kvara na sistemu grijanja.

"Zaštitnu terapiju je primilo osam maloljetnih osoba, trinaest ostalih članova porodice te četrnaest zdravstvenih radnika koji su bili u kontaktu s djetetom i porodicom. Kao preventivna mjera, u toku je pojačan zdravstveni nadzor u trajanju od 21 dan, uz dostavljanje informativnih uputa školi i roditeljima o simptomima na koje je potrebno obratiti pažnju te o načinu postupanja u slučaju eventualne pojave zdravstvenih tegoba", dodali su iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane.

Na kraju su naglasili da nadležne institucije kontinuirano i pravovremeno prate situaciju i poduzimaju adekvatne korake te da se u ovom trenutku radi o preventivnom i savjetodavnom postupanju, usmjerenom na smanjenje zabrinutosti i pružanje tačnih informacija roditeljima i nastavnom osoblju.