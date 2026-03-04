logo
Saldo u minisu: Unutrašnje migracije mijenjaju sliku Srpske, najčešće se selile žene

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Na području Republike Srpske u prošloj godini zabilježeno je 11.298 unutrašnjih migracija, dok je migracioni saldo bio negativan i iznosio je minus 322, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Unutrašnje migracije u Srpskoj Izvor: Shutterstock

Od ukupnog broja migracija u prošloj godini bilo je 6.356 međuopštinskih, 4.407 međuentitetskih i 535 između Republike Srpske i Brčko distrikta.

U prošloj godini na područje Srpske doselilo se 2.043 lica iz Federacije BiH, a iz Brčko distrikta 267, dok je sa teritorije Republike Srpske u Federaciju BiH odselilo se 2.364 lica, a u Brčko distrikt 268 lica.

Prosječna starost lica koja su se preseljavala u prošloj godini iznosila je 37,8 godina.

Prema polu, 54,4 odsto lica koja su se selila bile su žene. 

(Srna)

